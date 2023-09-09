مستشار وزيرة الثقافة يهنئ الناقد أحمد شوقي برئاسة الاتحاد الدولي للنقاد

تقدم الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزيرة الثقافة لشئون السينما بخالص التهاني للناقد السينمائي أحمد شوقي لتوليه رئاسة مجلس إدارة الاتحاد الدولي للنقاد (فيبريسي) لمدة عامين قابلة للتجديد لعامين إضافيين.

وأعرب خالد عبد الجليل عن سعادته لإختيار ناقد مصرى لرئاسة الإتحاد الدولي للنقاد، حيث يعد هذا سابقة في تاريخ الإتحاد الذي تأسس عام 1925 ان يتم فيها انتخاب رئيساً له من خارج أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

جدير بالذكر ان الإتحاد الدولي للنقاد "الفبريسي" هو جمعية من المنظمات الوطنية لنقاد السينما المحترفين والصحفيين المهتمين بالكتابة عن السينما من جميع أنحاء العالم ل «تعزيز وتطوير الثقافة السينمائية و في الوقت الحاضر ويأتي أعضاء الاتحاد من أكثر من 50 دولة حول العالم.

يشار إلى ان أحمد شوقي هو كاتب وناقد سينمائي مصري. يشغل منصب مدير التطوير لمنطقة الشرق الأوسط بمنصة "فيو" الإلكترونية، وينشر مقالات أسبوعية عن السينما وصناعة الترفيه. أصدر ثمانية كتب متخصصة عن السينما المصرية. شوقي هو رئيس جمعية نقاد السينما المصريين، كما أنه مدير منطلق الجونة، برنامج تطوير المشروعات والإنتاج المشترك الخاص بمهرجان الجونة السينمائي.

عمل كمبرمج لحساب عدد من المهرجانات من بينها القاهرة ومالمو وطرابلس ومومباي، كما كان عضوًا في لجان تحكيم متعددة منها مهرجانات لوكارنو وشنغهاي ويوراسيا وترانسلفانيا وماكاو وصوفيا ووهران وتايبيه، وكان أهمها مهرجان كان السينمائي، حيث ترأس شوقي لجنة تحكيم الإتحاد الدولي للنقاد في الدورة 75 خلال عام 2022.