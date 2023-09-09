حبس طالب دهس سيدة ونجلتها بمنشأة ناصر

أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية ، اليوم السبت ، حبس طالب في اتهامه بدهس سيدة ونجلتها حال عبورهما الطريق مما أسفر عن وفاتهما ، 4 أيام على ذمة التحقيقات ، طالبت بالتحرى حول الواقعة، ودفن الضحايا.



وكلفت النيابة باستدعاء الشهود العيان للاستماع إلى اقوالهم ، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الحادث وتفريغها وإرسال تقرير واف عما وجد بها.



بداية الحادث بتلقى قسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بمصادمة ومتوفيين بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (ربة منزل ونجلتها- مقيمتان بدائرة القسم) اصطدمت بهما سيارة "مجهولة ولاذ قائدها بالفرار" مما تسبب في وفاتهما متأثرتان بإصابتهما.

وأسفرت الجهود عن تحديد السيارة المتسببة في الحادث وتبين أنها ملك طالب- مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم والسيارة المتسببة في الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه من محل البلاغ خشية تعدى الأهالي عليه ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

