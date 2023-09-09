اكتشاف غامض قرب ساحل ألاسكا يثير الدهشة والتساؤلات

تمكن علماء من اكتشاف شيء غامض ومثير قرب سواحل ألاسكا، يشبه بداية فيلم رعب أو مسلسل خيال علمي. في رحلة استكشافية بحرية تحت عنوان "Seascape Alaska 5"، اكتشف فريق من الباحثين عينة ذهبية لامعة في أعماق المحيط، على عمق حوالي ميلين.

في بادئ الأمر، حيرت العينة الأشبه بالجلد العلماء، حيث توصلوا إلى فرضيات مختلفة بشأن هويتها، مثل احتمال أن تكون قبعة صفراء أو وجهًا أو غلافًا لبيضة، أو حتى إسفنجة ميتة. وأثناء فحصهم للعينة الغريبة، لاحظوا وجود ثقب واضح يشير إلى محاولة اختراقها أو خروج شيء منها.

واستغرب أحد أعضاء الفريق العلمي قائلاً: "إن عدم قدرتنا على تحديد هوية هذا الشيء أمر غريب. أي نوع من الحيوانات يمكنه صنع غلاف بيضة كهذا؟".

ولحل لغز العينة الذهبية، قرر الفريق نقلها باستخدام أنبوب خاص إلى مختبر على متن السفينة.

في 5 سبتمبر/أيلول، صرحت إميلي كروم، عضوة في الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا، أن العينة المثيرة للدهشة لا تزال تشكل لغزًا، وأنه لم يتم العثور على إجابات قاطعة بشأن طبيعتها. من المتوقع أن يتم إجراء المزيد من التحقيقات في المختبر بعد انتهاء المهمة الحالية للإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي في أمريكا لاستكشاف المحيط، والتي ستستمر حتى 16 سبتمبر.

تهدف هذه المهمة إلى تعميق فهمنا للمنطقة، من خلال إجراء خرائط مفصلة وعمليات استكشافية في المياه ذات الأعماق التي تزيد عن 200 متر، واستكشاف "موائل المياه العميقة ذات الأهمية الاقتصادية في مناطق ألاسكا التي لم يتم استكشافها بعد".