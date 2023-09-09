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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المريخ البورسعيدى يواجه الأزمة المالية بالإعتماد على الناشئين

أيمن عيد المسؤول
أيمن عيد المسؤول الإعلامى للمريخ البورسعيدى
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قرر مجلس إدارة نادى المريخ البورسعيدى برئاسة أحمد جوهر منح فرصة مضاعفة لأبناء النادى من قطاع الناشئين و ذلك بعد التشاور مع المدير الفنى للفريق الأول محمد ياسين.

من جانبه أكد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدى أن ناديه تعامل مع التعاقدات الجديدة لموسم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بصبر كبير خصوصا.

وأننا كنا نأمل ضخ موارد مالية لخزينة النادى فى حال إحتراف إبراهيم عادل لاعب بيراميدز  إلى أوروبا هذا الصيف لوجود بند ٢٠ % عائد بيع للمريخ.

أضاف أيمن عيد تمت دراسة موقف الفريق و الإحتياجات الفنية و إستقر مجلس الإدارة مع الجهاز الفنى على منح فرصة لأبناء قطاع الناشئين خاصة و أن الفريق الموسم شارك فى تشكيلته الأساسية أكثر من ٣ لاعبين هم نتاج قطاع الناشئين و ساهموا فى تصدر مجموعة المريخ بالقسم الثالث و التأهل لدورى القسم الثانى .

أشار أيمن عيد إلى أن الجهاز الفنى بقيادة محمد ياسين قام بعمل فترة خاصة لناشئ المريخ لمدة إسبوعين قبل إنطلاق فترة إعداد الموسم الجديد لرؤية كافة اللاعبين من فرق ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥ لضم العناصر المؤهلة للتواجد مع الفريق الأول و بالفعل يتواجد حاليا مع الفريق محمد عبده عبد المجيد ( حارس مرمى مواليد ٢٠٠٣ ) و شارك أساسياً فى المباريات الودية الأخيرة و ظهر بمستوى طيب فى ودية دكرنس الأخيرة التى فاز بها المريخ بهدفين لهدف و تصدى حارس المريخ لركلة جزاء .

تابع أيمن عيد كما يتواجد من قائمة الناشئين كلا من  محمد غريب بدوي

 ( ظهر أيسر مواليد ٢٠٠٤ ) يوسف الرفاعي

 ( مدافع مواليد ٢٠٠٥ ) زياد عادل ( لاعب وسط مواليد ٢٠٠٥ )  فارس عوض

 ( مهاجم مواليد ٢٠٠٣ ) السيد الشناوي

 ( مدافع مواليد ٢٠٠٣ )  اسلام منتصر 

 ( لاعب وسط مواليد  ٢٠٠١ ) .

شدد أيمن عيد على أن المريخ يواجه الأزمة المالية بالإعتماد على أبنائه و طموحنا فى العودة للدورى الممتاز سيكون بمجهودات أبناء المريخ مشيراً إلى  المريخ ضم حتى الأن ٣ لاعبين فقط إنتقال حر التعاقد و هم  ( مصطفى أيمن لاعب المصرى و الإتصالات السابق لمدة 3 مواسم لتدعيم خط الوسط ) و ( محمد موافى قادماً من بورفؤاد لمدة موسمين لتدعيم مركز الظهير الأيسر ) و ( محمد عبدالخالق " دقدق " لاعب بتروجت و كهرباء الإسماعيلية الأسبق لمدة 3 مواسم لتدعيم الجبهة اليمنى) .

أيمن عيد أيمن عيد المتحدث الإعلامى لنادى المريخ البورسعيدى أحمد جوهر
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