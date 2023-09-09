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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مجلس حكماء المسلمين يُدين الهجومين الإرهابيين في مالي

شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
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يُدين مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ. د.  أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في شمال شرقي مالي، وأسفرا عن مقتل عددٍ من الأشخاص وإصابتهم. 

ويؤكِّد مجلس حكماء المسلمين رفضه القاطع لمثل هذه الأعمال الإرهابية التي تتنافى مع تعاليم الأديان السماوية والقوانين والأعراف والمواثيق الدولية، داعيًا إلى ضرورة العمل على توحيد الجهود من أجل القضاء على الإرهاب الأسود واجتثاثه من جذوره.

ويُعرب مجلس حكماء المسلمين عن خالص التعازي لجمهورية مالي قيادةً وشعبًا، ولأهالي الضحايا وأسرهم، سائلًا المولى عز وجل أن يمُن على المصابين بالشفاء العاجل.

أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف مجلس حكماء المسلمين الأعمال الإرهابية
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