تعاون بين جامعة العريش و"إيتيدا" لتأهيل قاطني شمال سيناء لسوق العمل

استقبل الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، وفد من فريق عمل اتفاقية تأهيل قاطني شمال سيناء لسوق العمل بهيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات "إيتيدا" "ITIDA" التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضم الوفد المهندس تامر أبوبكر ، والدكتور أسامة أدهم.

تأتى الزيارة بهدف بحث سُبل التعاون بين هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات "إيتيدا" والجامعة لمتابعة البرامج التدريبية لتأهيل قاطنى شمال سيناء للفئة العمرية من ١٦ - ٤٠ سنة وتأهيلهم لسوق العمل.

في بداية اللقاء أثنى رئيس الجامعة على التعاون المثمر مع وزارة الاتّصالات متمثلة في هيئة تنمية صناعة تكنولوچيا المعلومات "إيتيدا"؛ في مجال التدريب والتأهيل لقاطني سيناء لسوق العمل.

كما أشاد رئيس الجامعة بالإقبال المتزايد للتسجيل في البرامج التدريبية؛ في أَساسيات الحاسب الآلي، والتدريب الصيفي لطلاب كليات الحاسبات والمعلومات والهندسة والممول من الاتفاقية بالتعاون مع المعهد القوميّ للاتّصالات "NTI".

وأضاف أن البرامج التدريبية لتأهيل الطلاب وأهالي سيناء سوف تظل مستمرة حيث يأتي ذلك من منطلق الدور المجتمعي للجامعة.

جدير بالذكر أن البرامج التدريبية تمنح المتدرب شهادات معتمدة دولياً من كبرى الشركات فى مجال تكنولوچيا المعلوماتِ؛ كالشبكات، والذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وانترنت الأَشياء والخدمات السحابية.

وأوضح كل من المهندس تامر أبوبكر، والدكتور أُسامة أَدهم، أن الهيئة تولي اهتماماً كبيرًا لشمال سيناء، وأن الاتّفاقية حققت نجاحًا كبيرًا؛ بالجُهود والدعم المقدم من الجامعة والهيئة، وأن الهيئة قامت بالتعاقد مع إحدى كبار شركات تدريب اللغات لتوفير تدريب متميّز معترف به في العديدِ من الدول الأجنبية والجامعات، كما قاما بزيارة متدربي البرنامج، والاستماع إلى ردود أفعالهم واحتياجاتهم التدريبية والتي وعدوا بتوفيرها.

وفى نهاية الزيارة وزع رئيس الجامعة والمهندس تامر أبوبكر، والدكتور أُسامة أَدهم، شهادات التخرج على المدربين المعتمدين من الجامعة ، و خريجى برنامج التدريب الصيفى من طلاب حاسبات ومعلومات وهندسة وقاطنى شمال سيناء وأهلها فى التدريبات التى تمت داخل الجامعة ،

