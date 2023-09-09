طبيب الأهلي يطلب الرحيل وينتظر قرار "الخطيب"

طلب تامر أبو العينين طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من مسئولي القلعة الحمراء الرحيل عن منصبه خلال الساعات المقبلة.

وتحدث تامر أبو العينين عن وجود أسباب خاصة تدفعه لعدم الاستمرار في مهمته مع النادي الأهلي في الفترة المقبلة لارتباطه بعمله الخاص وتواجده لفترات في ألمانيا.

وينتظر تامر أبو العينين قرار مسئولي النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب خلال الساعات المقبلة خاصة في ظل ارتباط الفريق بمنافسات قوية في الفترة المقبلة مع انطلاق الموسم الجديد.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي اتحاد العاصمة الجزائري في السوبر الإفريقي، يوم ١٥ سبتمبر المقبل بالسعودية.