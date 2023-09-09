روسيا تعرب عن تعازيها لأسر ضحايا زلزال المغرب

أعربت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، خلال تعليقها على الزلزال المدمر الذي هز وسط المغرب بقوة 7 درجات علي مقياس ريختر، عن التعازي الخالصة لأسر الضحايا.

بحسب ما ذكرت "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية: "نعرب عن تعازينا لأسر وأقارب ضحايا زلزال المغرب ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى والمصابين".

ولفتت زاخاروفا إلى أن السفارة الروسية بالرباط والقنصلية العامة بالدار البيضاء، على اتصال مستمر مع السلطات المغربية، لمعرفة تطورات الوضع.

وأوضح الدبلوماسيين الروس العاملين في المغرب أنه لا يوجد مواطنون روس بين المتضررين من الزلزال.