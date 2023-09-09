"الخارجية" تتابع أوضاع المصريين بالمغرب في أعقاب الزلزال المدمر

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية اليوم السبت إنه في إطار متابعة الوزارة لأوضاع الجالية المصرية المقيمة بالمملكة المغربية الشقيقة عقب وقوع الزلزال المدمر الذى شهدته بعض المدن والأقاليم المغربية مساء أمس الجمعة، قامت السفارة المصرية في الرباط بتشكيل خلية أزمة للتواصل مع الجمعيات والروابط الخاصة بأبناء الجالية المصرية في مختلف المدن المغربية للإطمئنان على أوضاعهم.

وأضاف: كما تواصلت السفارة مع السلطات المغربية المعنية،وأنه وفقاً للمعلومات الواردة حتى الآن لم يتم رصد أي ضحايا أو مصابين بين أبناء الجالية المصرية، وتواصل وزارة الخارجية بالتنسيق مع السفارة المصرية في الرباط متابعة الموقف على مدار الساعة، وسيتم الإعلان عن أية مستجدات فى هذا الشأن .

وجدد المتحدث باسم الخارجية تقديم العزاء للأشقاء في المملكة المغربية في هذا الحادث الأليم والمروع، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا برحمته، وأن يكتب الشفاء العاجل للمصابين .