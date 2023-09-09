وزيرا خارجية سلطنة عمان وإسبانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم السبت مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك على هامش القمة الـ 18 لمجموعة العشرين في مدينة نيودلهي الهندية.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ودعمها، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.