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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية سلطنة عمان وإسبانيا يبحثان سبل تعزيز التعاون الثنائي

بدر بن حمد البوسعيدي
بدر بن حمد البوسعيدي
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بحث وزير الخارجية العماني بدر بن حمد البوسعيدي اليوم السبت مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس سبل تعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات، وذلك على هامش القمة الـ 18 لمجموعة العشرين في مدينة نيودلهي الهندية.
واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العمانية - العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها ودعمها، وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

التعاون الثنائي القمة الـ 18 مجموعة العشرين نيودلهي
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