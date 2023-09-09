ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والهند بنسبة 13.7 % الى 6 مليارات دولار خلال 2022

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والهند لتصل إلى 6 مليارات دولار خلال عام 2022 مقابل 5.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.7%، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التي اصدرها اليوم السبت.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى الهند 1.9مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال عام2021 بنسبة انخفاض قدرها 6.5%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من الهند4.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 3.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 26.4%.

وحول أهم المجموعات السلعية التى صدرتها مصر إلى الهند خلال عام 2022 فقد جاء الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بالمرتبة الاولى بقيمة 1.1مليار دولار ثم أسمدة بقيمة 242 مليون دولار ثم منتجات كيماوية غير عضوية بقيمة 241مليون دولار ثم قطن بقيمة 77 مليون دولار ثم فواكه واثمار صالحة للأكل يقيمة 53 مليون دولار.

اما أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من الهند خلال عام 2022 فهي لحوم بقيمة 669 مليون دولار وحديد وصلب بقيمة 539 مليون دولار ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 448 مليون دولار ومنتجات كيماوية عضوية بقيمة 358 مليون دولار والات وأجهزة كهربائية وآلية وأجزاؤها بقيمة 429 مليون دولار.

وسجلت قيمـة تحويلات المصريين العاملين بالهنـد 6 ملايين دولار خلال العام المالي 2021/ 2022 مقابل 5.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 3.4%، بينما بلغت قيمة تحويلات الهنود العاملين في مصر 16.3 مليون دولار خلال العام المــالـي2021 / 2022 مقابل14.3مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.9%.

وسجل عدد سكان مصر 105.4 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان الهند 1.4 مليار نسمة عام 2023.

وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بدولة الهند طبقا لتقديرات البعثة 400 مصري حتى نهاية عام 2022.