"محيت بالكامل".. زالزال المغرب يدمر قرية تاريخية (فيديو)

استعرضت قناة "القاهرة الإخبارية" مقطع فيديو لقرية "أمرسكان" المغربية التي مُحيت بالكامل نتيجة الزلزال المدمر الذي حدث في الساعات الأولى من صباح اليوم.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي المغربي صور القرية التاريخية، حزينين على ما وصل إليه حالها، إذ لم يبق منها سوى مبنى أو مبنيان، وهي قرية تاريخية وبها مبان قديمة.

وفي وقتٍ سابق، قال المعهد الوطني للجيوفيزياء في المغرب، إنه لا يتوقع حدوث هزات ارتدادية قوية خلال الساعات المقبلة، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل هزات ارتدادية غير محسوسة في منطقة الحوز، ويُعد زلزال اليوم هو الأعنف منذ قرون.

وضرب المغرب، فجر اليوم السبت، زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر، وكان مركز الهزة الأرضية في إغيل بإقليم الحوز، كما وقعت هزة أرضية في أقاليم سطات والجديدة وسيدي بنور، في حدود الساعة 23 و11 دقيقة ليلة السبت.