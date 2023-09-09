الجزائر تقرر فتح المجال الجوي وتعرب عن تعازيها للشعب المغربي في ضحايا الزلزال

أعربت الجزائر، اليوم السبت عن خالص تعازيها للشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم الحوز، جنوب غربي مراكش.

وقررت الجزائر فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدة مناطق من المغرب.

وحسب ما جاء في بيان الرئاسة اليوم السبت، فقد أبدت الجزائر استعدادها التام لتقديم المساعدات الإنسانية، ولوضع كافة الإمكانات المادية والبشرية، تضامنا مع الشعب المغربي الشقيق.

وسيسمح فتح المجال الجوي للجزائر بنقل المساعدات الإنسانية والجرحى والمصابين من وإلى المناطق المنكوبة، حسب ما أوضح البيان.

وذكرت الجزائر في بيان صادر عن وزارة خارجيتها أنها "تتابع ببالغ الأسى والحزن تداعيات الزلزال العنيف الذي أصاب عدة مناطق بالمملكة المغربية، وتتقدم إزاء هذا المصاب الجلل، بخالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا وللشعب المغربي الشقيق مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين".

كانت وزارة الداخلية المغربية قد أفادت، بارتفاع عدد ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب إلى 820 قتيلا و672 مصابا.