شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا.. الأرصاد تكشف حالة طقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية،عن حالة الطقس غدا الاحد ، حيث يسود طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وعلي جنوب سيناء و جنوب البلاد وحار علي السواحل الشمالية ، وطقس معتدل الحرارة علي شمال البلاد حتي شمال الصعيد ومائل للحرارة علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد ليلا .

واوضحت الارصاد انه تتراوح نسبة الرطوبة على القاهرة الكبرى والوجة البحري من80 الى 90 % للعظمى والصغرى من 35 الى 50%.

ويشهد الاحد شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.

و نشاط رياح علي مناطق من القاهرة الكبرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، الاحد ،على القاهرة الكبرى والوجه البحري 37 للعظمى والصغرى 27 درجة،وعلى السواحل الشمالية 33 للعظمي والصغري 24 درجة ، وعلى جنوب سيناءوجبال البحرالأحمر 39 للعظمى 29 ،وعلى شمال الصعيد 39 والصغري 25 ، وعلى جنوب الصعيد 43 للعظمى 28 درجة .