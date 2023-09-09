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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

المغرب: القوات المسلحة تنشر وسائل بشرية ولوجستية لتقديم المساعدة لمنكوبي الزلزال

زلزال المغرب
زلزال المغرب
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نشرت القوات المسلحة المغربية بشكل مستعجل وعقب تسجيل بيانات عن المناطق المنكوبة على إثر الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز، وسائل بشرية ولوجستية كبيرة، إضافة إلى وحدات تدخل متخصصة مكونة من فرق البحث والإنقاذ، ومستشفى طبي جراحي ميداني.
وذكر بيان للقيادة العليا للقوات المسلحة المغربية أنه تم اتخاذ الإجراءات الضرورية على مستوى القيادة العليا للقوات المسلحة للتواصل والتنسيق مع السلطات المحلية.
كما تم نشر وحدات للتدخل وطائرات ومروحيات وطائرات بدون طيار، ووسائل هندسية، ومراكز لوجستية بكافة المناطق المتضررة بهدف تقديم الدعم الضروري لمختلف القطاعات المعنية والمواطنين المتضررين.

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