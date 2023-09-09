وزير الرياضة يطمئن على بعثة منتخب مصر للجودو بعد وقوع زلزال المغرب

أجري الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اتصالًا هاتفيًا بالكابتن مرزوق علي رئيس الاتحاد المصري للجودو؛ للاطمئنان علي بعثة المنتخب المصري المُشاركة بالبطولة الأفريقية للجودو، المقامة حاليًا في مدينة الدار البيضاء، وذلك بعد وقوع زلزال أمس بالمغرب.

واطمئن الوزير علي كافة أفراد البعثة وجميعهم بخير، متمنيًا السلامة لكافة الشعب المغربي من توابع زالزال أمس. مؤكدًا متابعته المستمرة لكافة مشاركات كافة المنتخبات القومية والأبطال الرياضيين المصريين الأوليمبين والبارالمبيين في مختلف البطولات العالمية والقارية، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بالارتقاء بمستوى اللاعبين ودعمهم لإحراز المزيد من الإنجازات.

ويشارك منتخب مصر في بطولة أفريقيا، والتي تُعد واحدة من البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، بقائمة تضم 14 لاعب ولاعبة، ومشاركة 36 منتخبًا بإجمالي 192 لاعب ولاعبة، في 7 موازين للرجال و7 موازين للسيدات.