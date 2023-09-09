نقطة خلاف تفصل الأهلي عن حسم صفقة أنتوني موديست

يواصل مسئولو النادي الأهلي المفاوضات مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بوروسيا دورتموند السابق من أجل حسم الصفقة في اسرع وقت لقيادة هجوم المارد الأحمر في مباراة السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

ووصلت المفاوضات بين الطرفين إلى مرحلة متقدمة ولكن هناك نقطة خلاف بين الطرفين لم يتم حسمها في انتظار ما ستسفر عنه المفاوضات في الساعات المقبلة بعدما رحب أنتوني موديست مبدئيا بالانتقال لصفوف الأهلي.

وكشف مصدر بالأهلي لـ"البوابة نيوز" أن النادي عرض على المهاجم الفرنسي “موديست” التوقيع على عقد لمدة موسمين على أن يكون الموسم الثاني مرتبط بنسبة مشاركة ومستوى اللاعب في أول موسم، وهو الأمر الذي رفضه اللاعب ووكيل أعماله وطلبا التوقيع لمدة موسمين بدون اي شروط.

وأضاف المصدر أن المهاجم الفرنسي طلب في البداية الحصول على مبلغ 2 مليون دولار في الموسم والنادي الأهلي عرض على موديست مليون و500 ألف دولار وهناك محاولات للضغط على اللاعب ومنحة امتيازات أخرى من أجل الموافقة على الراتب السنوي.

واشار المصدر إلى أن هناك اتصالات مكثفة ومن المتوقع حسم الصفقة خلال ساعات ووصول موديست إلى القاهرة للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود للتواجد في قائمة الفريق في مباراة السوبر الافريقي يوم 15 سبتمبر الجاري.

يذكر أن أنتوني موديست سبق له اللاعب مع عدة أندية أوروبية كبرى أبرزها بوروسيا دورتموند وكولن في ألمانيا، ونيس وبوردو وأنجيه في فرنسا وبلاكبيرن الإنجليزي.