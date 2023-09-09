المشدد 3 سنوات لعاطل لاتجاره في المخدرات بالعمرانية

حكمت محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لعاطل.

وذلك لإدانته بالإتجار فى المواد المخدرة بمنطقة العمرانية، كما أصدرت المحكمة حكمًا آخر ضد المتهم بحبسه 3 أشهر وغرامة 500 جنيه، لحيازته سلاح أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

وصدر الحكم برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، وعضوية المستشارين أحمد أحمد دهشان ومحمد فوزي محمود، وأمانة سر أشرف صلاح وصبحي عبد الحميد.

وجاء بأوراق القضية التي حملت رقم «7383 /2023- جنايات قسم العمرانية»، أن المتهم "م. ر"، 21 سنة، عاطل، أحرز في يوم 4 يونيه 2023 بقصد الاتجار جوهر مخدر "الميثامفتيامين" في غير الأحوال المصرح بها قانونا، بالإضافة إلي أحراز المتهم سلاحا أبيض "مطواة" بدون ترخيص.

كانت البداية بتلقي قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، معلومات سرية مفادها إتجار المتهم في المواد المخدرة، عقب التأكد من صحة المعلومات، وبتقنين الإجراءات، استهدفت القوات المتهم وتمكنت من ضبطه وبحوزته 54 كيسا بلاستيكيا شفافا بداخل كل منهم مادة مخدرة، وسلاح أبيض "مطواة" ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بالمضبوطات، أقر بإحرازه للمادة المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه.

