تونس تؤكد وقوفها إلى جانب المغرب إثر الزلزال المدمّر

أكدت الرئاسة التونسية وقوفها إلى جانب المملكة المغربية، إثر الزلزال المدمّر الذي وقع يوم أمس الجمعة وأسفر عن سقوط عدد من الوفيات والجرحى.

كما أكدت الرئاسة التونسية في بيان اليوم وقوف تونس مع المغرب الشقيقة في هذه المحنة وأنها تضع كل ما لديها من إمكانيات لدعم جهود أشقائها، متقدمة بأخلص عبارات التعازي لأهالي الضحايا، داعية المولى عز وجل بأن يسكنهم فسيح جنانه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وأوضح البيان أن الشعب التونسي يتقاسم مع شقيقه المغربي الألم والأسى، ويبتهل الشعب التونسي إلى الله تعالى بأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأشار البيان إلى أن الرئيس التونسي قيس سعيد أذن بالتنسيق مع السلطات المغربية لتوجيه مساعدات عاجلة وإرسال فرق من الحماية المدنية لدعم جهود المملكة المغربية في البحث والإنقاذ، كما أذن بتيسير توجه وفد عن الهلال الأحمر التونسي للمساهمة في عمليات الإغاثة والإحاطة بالمصابين.