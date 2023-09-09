محكمة أمريكية تلزم إيران بدفع 20 مليون دولار كتعويض لأسرة سجين.. أمير انتظام مواطن تعرض للتعذيب في سجون طهران لـ40 عاما

قضت محكمة اتحادية أمريكية بإلزام إيران بدفع ما يقرب من 20 مليون دولار كتعويض لأسرة سياسي إيراني مسجون بشكل غير قانوني ويتعرض للتعذيب منذ أربعة عقود.

وتم الإعلان عن الحكم لصالح أبناء عباس أمير انتظام الثلاثة من قبل شركة هيريشي وشركاه، وهي شركة محاماة مقرها واشنطن كانت تمثلهم في محكمة اتحادية أمريكية في مقاطعة كولومبيا.

ورفعت شركة المحاماة دعوى قضائية ضد إيران والحرس الثوري في يوليو 2019 نيابة عن أطفال أمير انتظام الذين كانوا في سن الثانية والسادسة والتاسعة وقت سجنه.

كما قام هيريشي ورفاقه بتمثيل عائلات عشرة من أفراد طاقم ناقلة النفط سانشي، وأسرة عمر "شيشو" محمود زاده، وهو مواطن أمريكي قُتل في هجوم بصاروخ باليستي إيراني وطائرة بدون طيار في العراق، وعائلات ضحايا الرحلة الأوكرانية PS752 التي أسقطتها الدفاعات الجوية الإيرانية في 8 يناير 2020، بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار الخميني بطهران، والناشطة المقيمة في الولايات المتحدة مسيح علي نجاد.

وحصل المدعون الذين لم يروا والدهم مرة أخرى على الإطلاق على تعويضات بقيمة 3.25 مليون دولار وتعويضات تأديبية بقيمة 3.25 مليون دولار بإجمالي 6.5 مليون دولار لكل منهم.

وتوفي أمير انتظام في طهران في يوليو 2018 عن عمر يناهز 86 عامًا، وسيتم تحصيل الغرامة من الأموال الإيرانية في الولايات المتحدة المخصصة لتقديم تعويضات لضحايا الإرهاب الدولي الأمريكيين.

أمير انتظام كان مهندسا مدنيا تلقى تعليمه في فرنسا والولايات المتحدة، وتم تعيينه نائبا لرئيس الوزراء والمتحدث باسم الحكومة في الحكومة المؤقتة التي شكلها مهدي بازركان مباشرة بعد الثورة الإسلامية عام 1979.

وتم إرساله إلى السويد بعد بضعة أشهر سفيرا عندما اعترضت الجماعات السياسية على مؤهلاته.

وتم استدعاء أمير انتظام من السويد وتم اعتقاله لدى وصوله إلى مطار مهرباد بطهران في ديسمبر 1979، بعد فترة وجيزة من استيلاء الطلاب الثوريين على السفارة الأمريكية في طهران، واتهم لاحقًا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة بناءً على وثائق السفارة التي استولى عليها الطلاب.

وكانت هذه الوثائق عبارة عن محاضر الاجتماعات بين أمير انتظام والسفير الأمريكي ودبلوماسيين آخرين في طهران عندما كان نائبا لرئيس الوزراء.

أمير انتظام، الذي كان من أوائل السجناء السياسيين وأطولهم احتجازًا في الجمهورية الإسلامية، أصر دائمًا على اتهامات التجسس وقال إن هؤلاء كانوا يعقدون اجتماعات دبلوماسية روتينية.