“أطلقا أعيرة نارية صوبهما” .. المؤبد لمتهمين شرعا في قتل شقيقين بالشرقية

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق، حُكمًا، اليوم السبت، بالسجن المؤبد علي متهمين اثنين؛ لاتهامهما بالشروع في قتل شقيقان، بإطلاق أعيرة نارية صوبهما، بدائرة مركز الزقازيق.



صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.



وأحالت النيابة العامة القضية التي حملت رقم «6372 /2023- مركز الزقازيق» و المقيدة برقم «2238 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، المتهمين: “عبدالله ن م م”، “ وي ع ال ع” ، غيابيًا، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهما بأنهما في يوم 1 مارس 2023 وبدائرة مركز الزقازيق، شرعا في قتل المجني عليهما: أحمد س، وشقيقه محمود ، وذلك عمدًا مع سبق الإصرار.



جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قد أعدا لجريمتهما سلاح ناري (خرطوش) وتوجها بالسيارة قيادة المتهم الثاني الي حيث تواجد المجني عليهما بمحيط مسكنهما، وما أن أبصراهما حتى أطلق المتهم الأول عدة أعيرة نارية صوب كلا منهما قاصدا من ذلك قتلهما على النحو المبين بالتحقيقات.

