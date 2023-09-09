انخفاض كبير في الطلب على عقود بيع الذهب بمقدار 14986 عقدا

أظهر تقرير التزامات المتداولين المفصّل الصادر عن لجنة تداول السلع الآجلة، والذي يُظهر وضع المضاربة على الذهب للأسبوع المنتهي في 5 سبتمبر، انخفاض كبير في الطلب على عقود بيع الذهب بمقدار 14986 عقد مقارنة مع التقرير السابق، بينما تراجع الطلب على عقود شراء الذهب أيضاً بمقدار 252 عقد مقارنة مع التقرير السابق.

اظهر التقرير أيضاً ارتفاع إجمالي قرارات التداول على عقود شراء الذهب إلى 249 أمر تداول بينما وصلت أوامر التداول على عقود بيع الذهب إلى 176 أمر تداول.

وقال تقرير حولد بيليون ، اليوم ، ان البيانات المتأخرة الصادرة عن تقرير لجنة تداول السلع الآجلة (COT) تظهر انخفاض كبير في الطلب على عقود بيع الذهب ولكنها لم تظهر أي ارتفاع في الطلب على عقود الشراء الأمر الذي يعكس عدم وضوح في نظرة الأسواق للذهب خلال هذه الفترة وهو الأمر الذي انعكس بشكل واضح على أسعار الذهب.

في الوقت نفسه استمر خروج التدفقات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال شهر أغسطس للشهر الثالث على التوالي بقيادة الصناديق في أمريكا الشمالية لتنخفض حيازات الصناديق بنسبة 4% على أساس سنوي، بينما ارتفاع أسعار الذهب ساعد على ارتفاع قيمة الأصول الخاضعة للإدارة بنسبة 3% وفقا لتقرير مجلس الذهب العالمي.

صناديق الذهب المتداولة شهدت تدفقات خارجة في أغسطس بقيمة 2.5 مليار دولار لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 46 طن ذهب وتصل إلى 3341 طن ذهب. ومنذ بداية العام شهدت الصناديق خروج استثمارات بلغت 7.5 مليار دولار أمريكي لتنخفض حيازات الصناديق بمقدار 130 طن من الذهب منذ بداية العام.

من جهة أخرى أوضح مجلس الذهب العالمي أن متوسط حجم تداول الذهب قد انخفض بنسبة 18% خلال شهر أغسطس ليصل إلى 143 مليار دولار يومياً. وفي بورصة كومكس للسلع بلغ صافي الشراء في عقود الذهب الآجلة 395 طن منخفضاً بنسبة 29% مقارنة مع نهاية شهر يوليو.

و انخفضت حيازات صناديق الاستثمار في الذهب في نهاية أغسطس لتسجل أدنى مستوى منذ مارس 2020 بانخفاض بنسبة 15% مقارنة مع المستوى القياسي البالغ 3916 طن ذهب المسجل في أكتوبر 2020.

توقعات أسعار الذهب في مصر والبورصة العالمية

اغلاق الذهب خلال الأسبوع الماضي أنقذه من هبوط كبير، فقد أغلق الذهب الفوري أعلى المستوى 1915 دولار للأونصة وهو مستوى دعم ثانوي في حالة كسره يفتح الباب إلى منطقة 1910 – 1907 دولار للأونصة ومن بعدها المستوى النفسي 1900 دولار للأونصة وهي مستويات الحد السفلي لتداولات الذهب خلال هذه الفترة، وفق توقعات التحليل الفني لجولد بيليون.

الاتجاه الهابط يظل المسيطر على أسعار الذهب ولكن هناك فرص لتعافي الذهب خلال الأسبوع القادم مع وجود مقاومة هامة عند منطقة 1930 – 1935 دولار للأونصة واختراقها يدفع السعر إلى المستوى المحوري 1950 دولار للأونصة.

وبالنسبة لأسعار الذهب في مصر، فتستمر الأسعار في التحرك في نطاقات محددة فوق المستوى 2200 جنيه للجرام عيار 21 ولا توجد إشارات حتى الآن على قدرة السعر للانعكاس لأعلى، لتبقى السلبية هي المسيطرة بشكل أكبر على تحركات الذهب.

في حالة كسر المستوى 2200 جنيه للجرام متوقع أن يتزايد زخم البيع بشكل كبير ويفتح الباب لمزيد من الهبوط واستهداف منطقة 2150 – 2155 جنيه للجرام، ومن بعدها 2130 جنيه للجرام .