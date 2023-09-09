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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس الوزراء الهندي يطلق التحالف العالمي للوقود الحيوي

رئيس الوزراء الهندي
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي
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أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، إطلاق التحالف العالمي للوقود الحيوي; بهدف حماية البيئة وتعزيز التحول في مجال الطاقة.

 

 

وقال مودي - في كلمة خلال أعمال قمة العشرين بالعاصمة الهندية "نيودلهي" - "اليوم نطلق التحالف العالمي للوقود الحيوي، والهند تدعوكم جميعا للانضمام إلى هذه المبادرة"، مشيرا إلى أن بلاده تقترح أيضا زيادة حصة الإيثانول في البنزين، مما يقلل من انبعاثات الغازات الدفيئة.

 

وأضاف: "نقترح اتخاذ مبادرة لزيادة حصة الإيثانول في البنزين إلى 20% في جميع أنحاء العالم".

 

ومن شأن التحالف، الذي يضم الولايات المتحدة والبرازيل كعضوين مؤسسين، أن يساعد في تسريع الجهود العالمية لتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية من خلال تسهيل التجارة في الوقود الحيوي المشتق من مصادر طبيعية بما في ذلك النفايات النباتية والحيوانية.

 

ويعد إطلاق التحالف حلما قديما لدى الهند التي أعلنت العام الماضي أنها تخطط للدفع بتحالف عالمي بشأن الوقود الحيوي بين أعضاء مجموعة العشرين من الاقتصادات الكبرى. والهند هي ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم لكنها تسعى لتعزيز استخدام الوقود الأنظف.

 

رئيس الوزراء الهندي التحالف العالمي للوقود الحيوي
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