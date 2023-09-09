فعاليات عالمية بنكهة إيطالية بشرم الشيخ خلال نوفمبر وديسمبر

عقد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء لقاء مع احد كبار رجال الاعمال والمستثمرين بمدينه شرم الشيخ، وتم الاتفاق على اقامه عدد من الفاعليات العالمية الكبرى بنكهة إيطالية ومنها اقامه بطوله عالميه لرياضه الجولف بمشاركه عدد كبير من الدول نهاية شهر نوفمبر القادم ،فضلا على إقامة بينالي شرم الشيخ الدولي للفنون بمشاركه عدد من الفنانين الايطاليين والأوروبيين، والذي يرعاه محافظ جنوب سيناء اوائل شهر ديسمبر من كل عام، فضلا على اقامه حفل فني كبير يحييه اشهر الفنانين الايطاليين العالميين والذى يتم الاعداد له حاليا ليقام بمنتصف شهر ديسمبر القادم،

وذلك في اطار جهود المحافظة بالتعاون مع رجال الاعمال والمستثمرين لإقامة عدد من الفعاليات الكبرى بأشهر الاماكن بمدينه شرم الشيخ لزيادة وتنشيط الجذب السياحي للمدينة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لتنشيط السياحة بمدينه شرم الشيخ وإقامة عدد من الفعاليات الكبرى بالمدينة خلال الموسم الشتوي القادم ومن خلال التعاون المثمر والبناء ما بين المحافظة ورجال الأعمال والمستثمرين بالمدينة.