تضامن مصرى ودعم دولى.. ردود فعل واسعة على زلزال المغرب

استعرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، ردود الأفعال على زلزال المغرب المدمر، إذ حصدت المغرب تضامنا مصريا ودعما دوليا، من خلال "فيديوجراف" جاء على النحو التالي:

الجامعة العربية تعرب عن خالص التعازي.

مصر تؤكد تضامنها الكامل مع المغرب.

الإمارات تؤكد وقوفها بجانب المغرب وشعبه.

الأمم المتحدة تعلن استعدادها لتقديم المساعدة.

فرنسا تفتتح مركزًا للأزمات للتعامل مع الحادث.

الهند تؤكد الاستعداد لتقديم كل مساعدة ممكنة.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، السبت، ارتفاع حصيلة القتلى بالزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة، إلى 820 قتيلا و672 جريحا لافتة إلى أن 205 أشخاص وضعهم الصحي في حالة حرجة حتى الساعة الـ10 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لما نقلته قناة الأولى المغربية الحكومية.

ويعد الزلزال المميت الذي ضرب المغرب بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ليلة الجمعة هو الأسوأ الذي شهدته البلاد منذ سنوات بحصيلة ضحايا إجمالية بلغت 961 منهم 632 قتيلا و329 جريحا وفقا للأرقام الرسمية الصادرة.