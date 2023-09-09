وكيل صحة الشيوخ كلمة السيسي في قمة العشرين تؤكد مكانة مصر و دورها الريادي

أعرب النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الصحة مجلس الشيوخ، عن تقديره التام لمشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين في الهند. قائلا: إنها جاءت في وقتها تمامًا والعالم يمر بتحديات ضخمة على مستوى الاقتصاد والمناخ والتضخم والتحولات الاقتصادية.

ولفت د. حسين خضير في تصريحات صحفية له اليوم، أن المشاركة المصرية في قمة العشرين، التي تجمع أقوى 20 دولة اقتصاديا في العالم، يمثل تقديرا دوليًا لمصر ورئيسها خاصة بعد انضمام مصر إلى تجمع بريكس،لافتا: أن هذه المشاركة، تمثل رسالة دولية للمصريين والعالم بأن مصر دولة محورية ومؤثرة في محيطها الإقليمي والدولي والعالم يريد دائما أن يسمع صوتها ورؤيتها في مختلف القضايا.

وأكد وكيل صحة الشيوخ، عن ثقته التامة في أن تسفر نتائج قمة العشرين عن حلول للأزمة الاقتصادية العالمية وتخفيف آثار هذه الأزمة على شعوب الدول الأفريقية ومنها الشعب المصري.

وتابع د.خضير: بأنه يعول عل أن تضع قمة مجموعة العشرين، القمة الحلول اللازمة للخروج من خطورة تغير المناخ الذي يشهده العالم من خلال وضع المسؤوليات على عاتق المتسببين في تغير المناخ والالتزام في المساهمة في حل أزمة التغيرات المناخية في الدول النامية.

واختتم بالقول، أن مشاركة مصر في هذه القمة يعكس مكانتها كدولة محورية في منطقة الشرق الأوسط، وأفريقيا، حيث تلعب دورا مهما في الحفاظ على الاستقرار السياسي إقليميا، كما أن كلمة الرئيس السيسي تنطق باسم هموم مصر وإفريقيا والدول النامية.

