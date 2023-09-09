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السبت 09 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة لـ 15 حالة تعد ورفع للإشغالات بأسوان.. صور

إزالة تعديات علي
إزالة تعديات علي أراضي الدولة بأسوان
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تواصل الأجهزة المعنية بالوحدات المحلية بالتعاون مع مسئولى الجهات المختصة بناءاً على تعليمات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تكثيف جهودها لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة ، ورفع الإشغالات والتراكمات والمخلفات ، مع تنفيذ أعمال النظافة العامة ، فضلاً عن التفاعل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية ووضع الحلول الجذرية لها ، وتنظيم القوافل الطبية لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .

وفى هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بتنظيم حملات مكبرة إستهدفت إزالة 11 حالة تعدى على أراضى الدولة بمساحة 15 ألف و 720 م2 ، منها إزالة حالتين تعدى بنطاق حاجر البصيلية التابعة لقرية القنان بمساحة 1020 م2 ، وحالتين إزالة فورية بقرية وادى عبادى بمساحة 2800 م2 ، وكذا إزالة 6 حالات تعدى بقرية الطوناب بمساحة 11 ألف و 700 م2 ، وحالة تعدى بالحبارى بالترعة الرمادية بمساحة 200 م2 ، وهو الذى توازى مع إزالة أكثر من 25 رصيف مخالف بشارع 23 يوليو تمهيداً لتنفيذ أعمال الرصف .

كما قام رئيس المدينة تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان بالإنتقال لقرية الرديسية لوضع الحلول السريعة لمشكلة ضعف مياه الرى حيث قام بالتنسيق مع وكيل وزارة الرى المهندس محمد على  ، وتم الوصول إلى أنسب الحلول لتوزيع حصص الرى بزمام 10 ألاف فدان ، وتم كذلك تسليم الشركة المختصة لمساحة 2039 م2 ، وهى المساحة الناتجة عن إزالة جميع الإشغالات التى كانت موجودة بها بواقع 31 محل تجارى لتنفيذ مول حورس بشارع التحرير .

وفى نفس الوقت تم توجيه 2 لودر وسيارات لنقل مخلفات الترعة والدير بالطريق المؤدى لحاجر إدفو عقب تنفيذ أعمال التطهير بالترعة ، فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بإزالة حالتى تعدى بمساحة 700 م2 ، منها الإزالة الفورية فى المهد لحالة تعدى بنطاق حى الصداقة بمساحة 300 م2 ، فيما تم إزالة حالة تعدى بنطاق حى جنوب خلف المقاولون العرب بمساحة 400 م2 وذلك بإشراف محمد حسين نائب رئيس المدينة ، وبمشاركة رؤساء الأحياء والعاملين بالوحدة المحلية ، مدعمين بالمعدات الثقيلة .

كما قامت الوحدة المحلية بشن حملة إستهدفت رفع 82 حالة إشغال طريق ، وتحرير 4 محاضر وذلك بشارع أبطال التحرير بنطاق حى غرب ، مع غلق وتشميع أحد المقاهى المخالفة بمنطقة أطلس وذلك وسط مشاركة لمحمد ممدوح نائب رئيس المدينة ، وسحر مصطفى رئيس الحى ، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية ، وبالتنسيق مع شرطة المرافق بقيادة المقدم عقل صالح .

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة شوقى مصطفى بالإزالة الفورية لحالتى تعدى بنطاق حى شرق ووسط المدينة بمساحة 300 م2 ، وتم مصادرة مواد البناء ، وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين .

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل بقيادة محمد عبد العزيز بمواصلة توزيع شنط الوجبات الغذائية بواقع 5 ألاف شنطة على سائقى الشاحنات المتجهة لدولة السودان بالتنسيق مع الجمعية الشرعية وفقاً لتكليفات محافظ أسوان فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى إجراء الكشف على 68 سائق ، وصرف الأدوية لهم بالمجان عن طريق قافلة طبية ، وقد وجه السائقين الشكر للمحافظ لإهتمامه وحرصه على توفير كافة أوجه الرعاية لهم ، وهو الذى تكامل مع قيام الوحدة المحلية أيضاً بتنظيم قافلة طبية شاملة لجميع التخصصات الطبية بالتنسيق مع مديرية الصحة بأسوان وذلك بقرية السلام حيث تم إجراء الكشف الطبي ، وتقديم العلاج المجانى لنحو 1100 مواطن ومواطنة .

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ازالة التعديات رفع الإشغالات والتراكمات أخبار محافظة أسوان
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