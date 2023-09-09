بعد اعتذار رضوى الشربيني.. حسن شاكوش يوجه رسالة لها

علق مطرب المهرجانات حسن شاكوش على اعتذار الإعلامية رضوى الشربينى له، من خلال حلقتها أمس الجمعة، عبر حسابه الرسمى بمواقع التواصل الاجتماعى، قائلاً: "أنا على المستوى الشخصي بحبك ومش زعلان منك طبعا من أي كلام اتقال عليا سببلي تعب نفسي وصحي".

وأضاف قائلاً: "أنا مجبتش سيرتها في أي حاجة وحشة علشان كانت في يوم من الأيام على ذمتي وده مش من طبعي ولا تربيتي إني أشهر ببنات الناس وحصل خير بس اللي كنت حابب أوصله ليكي ولي الناس إن محدش يحكم على حاجة سمعها من خلال طرف واحد.. الحمد لله إن الحقيقة ظهرت".

وكانت ريم طارق طليقة حسن شاكوش قد أعلنت من خلال مقطع فيديو لها عبر مواقع التواصل الاجتماعى عن حصولها على حقوقها من طليقها، وأنه أوفى بوعوده، وأن ما حدث كان سوء تفاهم لكثرة الأطراف التى تدخلت وتسببت فى تفاقم المشكلة.

https://www.instagram.com/reel/Cw8v7ErNKY3/?igshid=NjFhOGMzYTE3ZQ==