المشدد 7 سنوات لعامل وشقيقه لإحداثهم عاهة مستديمة لأحد الأشخاص بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، حكمًا بالسجن المشدد 7 سنوات، للمتهم، «ط.ح.ي- عامل»، وشقيقه «ا.ح.ي»، لاتهامهم بأحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه «ك.ا.ا"» بدائرة مركز العسيرات.

بداية الواقعة بتلقى مركز شرطة العسيرات بلاغًا من المجنى عليه، بقيام المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بأداة وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهمين بالتعدى عليه بالضرب بأداة والتى تسببت له في عاهة مستديمة، وبعد تقنين الإجراءات وإصدار إذن من النيابة العامة،تم القبض على المتهمين.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.

