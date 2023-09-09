 إعدام 30 طن مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالقليوبية

شنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية، حملات رقابية وتفتيشية على جميع المنشآت الغذائية بجميع مراكز المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك استكمالا للحملات التفتيشية للرقابة على جميع المنشآت الغذائية بمناسبة قرب المولد النبوي الشريف، وتحت إشراف إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية بالتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية.



وأوضحت مديرية الصحة بالقليوبية، في بيان لها، أنه جرى المرور على 278 منشأة غذائية مختلفة الأنشطة التجارية خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، وأسفرت هذه الحملات عن إعدام 29 طن و846 كجم أغذية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومرفوضة صحياً، كما تم سحب 130 عينة لفحصها معملياً للتأكد من صلاحيتها للاستخدام الآدمي من عدمه.



وتابعت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 120 عامل لا يحملون شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية، في إطار متابعة العاملين بتداول الغذاء، كما تم عمل تثقيف صحي للعاملين عن النظافة الشخصية والطرق السليمة لتداول المادة الغذائية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير 93 محضر جنحة صحية حيال المنشآت المخالفة لاشتراطات النظافة.



واستطردت، أن الحملات تمت تحت إشراف الدكتورة فاطمة عبد المنعم مدير عام الطب الوقائي، والدكتور محمد علي عبد السميع مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وسامي رجب مراقب عام الأغذية بالمديرية، وبالتعاون والتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية التابعة.