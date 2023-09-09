فيلم "ذا نان 2" يزيد ضربات القلب 60%

قامت شركتا "وارنر براذرز بيكتشرز" و"سامسونج" تجربة على الجزء الثاني من فيلم الرعب "ذا نان" في الإمارات والسعودية، حيث تم تسجيل زيادة في نسبة دقات قلوب المشاهدين وهي 60% .

وذكرت الشركتان أنه تم دعوة 72 مشاهدا في الإمارات والسعودية، حيث وضعت لهم ساعات "سامسونج جالاكسي 6" لقياس ضربات القلب خلال المشاهد المرعبة والإثارة للفيلم الأحدث من سلسلة أفلام "الشعوذة".

وخلال العرض الذي استمر لنحو 110 دقائق، سجلت ساعات "سامسونج" نسبة 60% ارتفاعا بضربات القلوب من 73 ضربة بالدقيقة إلى 117 ضربة بالدقيقة كمعدل عام.

وأظهرت البيانات أن الشاب أحمد جابر "28 عاما "من الإمارات سجل أدنى دقات قلب، أما في السعودية فكان اللقب من نصيب الشاب أسامة عصام (25 عاماً)، عند 52 ضربة بالدقيقة و81 ضربة بالدقيقة على التوالي، ليفوزا بساعة "سامسونج جالاكسي" الجديدة.

ويحتفل صناع فيلم الرعب "ذا نان " بالذكرى السنوية العاشرة للسلسلة، حيث تجري أحداث الفيلم في فرنسا سنة 1956، إذ يتعرض كاهن لجريمة قتل، ليبدأ بعدها الشر بالانتشار بقوة.

وتدور أحداث القصة الجديدة من الرواية العالمية حول الراهبة آيرين التي تلتقي مرّة جديدة وجها لوجه مع فالاك، الراهبة الشريرة.

وتعتبر أفلام عالم "الشعوذة"، "The Conjuring” Universe"سلسلة الرعب الأكثر أرباحا للإيرادات في التاريخ مع أكثر من ملياري دولار حول العالم.