بسبب الزلزال.. أشهر مآذن المغرب على وشك الانهيار

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا فيديو بعنوان: "مشهد يحبس الأنفاس.. أشهر مآذن المغرب على وشك الانهيار جراء الزلزال".

وجاء بالتقرير، أن هناك معالم أثرية وتاريخية، تعرضت للانهيار، بسبب زلزال المغرب المدمر، الذي حدث خلال الساعات الماضية.

وأوضح التقرير، أن منارة أحد أكبر وأشهر المساجد في شمال أفريقيا بالمغرب، "الكتيبة" الذي تم بناؤه في عام 1147م، وهو من المعالم الإسلامية الراسخة في تاريخ المغرب، يتواجد بالقرب من ساحة جامع الفنا، وظهر بالفيديو أن منارة المسجد خرج منها غبار، وكادت أن تسقط على الأرض.

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، السبت، ارتفاع حصيلة القتلى بالزلزال الذي ضرب البلاد مساء الجمعة، إلى 820 قتيلا و672 جريحا لافتة إلى أن 205 أشخاص وضعهم الصحي في حالة حرجة حتى الساعة الـ10 صباحا بالتوقيت المحلي، وفقا لما نقلته قناة الأولى المغربية الحكومية.

ويعد الزلزال المميت الذي ضرب المغرب بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر ليلة الجمعة هو الأسوأ الذي شهدته البلاد منذ سنوات بحصيلة ضحايا إجمالية بلغت 961 منهم 632 قتيلا و329 جريحا وفقا للأرقام الرسمية الصادرة.

ولم يشهد المغرب منذ عام 2004 كارثة مماثلة، عندما ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة مدينة الحسيمة الساحلية، في حين كان أسوأ زلزال شهدته البلاد في العصر الحديث عام 1960 بالقرب من مدينة أغادير الغربية وأدى إلى مقتل ما لا يقل عن 12 ألف شخص.