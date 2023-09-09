طالعين على أرض الفيروز.. العريش تستقبل إبداعات فرقة الأنفوشي للموسيقى العربية

استقبل قصر ثقافة العريش، امس الجمعة، حفلا فنيا لفرقة الانفوشي للموسيقى العربية، ضمن البرنامج المقدم برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في سياق خطة التنمية الثقافية بمحافظة شمال سيناء.

وقدمت الفرقة بقيادة المايسترو هيثم مدحت بسيوني باقة من أروع أغاني الطرب الأصيل ومنها: "أنا المصري، طالعين على أرض الفيروز، قوم يا مصري، ميدلي سيد درويش، ميدلي عبد الوهاب، ميدلي فيروز، عيون القلب".

شهد الحفل حضور أمل عبد الله رئيس إقليم القناة وسيناء الثقافي، وأشرف المشرحاني مدير عام ثقافة شمال سيناء، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية.

كانت وزيرة الثقافة، قد التقت محافظ شمال سيناء، أمس الأول، بحضور رئيس هيئة قصور الثقافة وقيادات الوزارة، لبحث تكثيف الأنشطة الثقافية في المحافظة ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بإنشاء وإعادة تأهيل عدد من المواقع الثقافية، والتي سوف يتم الانتهاء منها وتجهيزها للافتتاح خلال الفترة المقبلة، إلى جانب تنفيذ عدد من المشروعات الثقافية ضمن خطة التنمية الثقافية بالمحافظة، وشملت الزيارة حضور عدد من الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية بالشيخ زويد والعريش.

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