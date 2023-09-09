عواد يواصل البرنامج التأهيلي وزكي يغيب عن تدريبات الزمالك الجماعية

واصل محمد عواد، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البرنامج التأهيلي الموضوع له، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم السبت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يأتي ذلك وفقا للبرنامج الموضوع للاعب من قبل الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة، بسبب معاناته من إصابة عبارة عن رشح في الركبة .

في المقابل أدى أحمد زكي الظهير الأيسر للفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران الصباحي اليوم السبت ، بسبب معاناته من إجهاد عضلي.

ولم يشارك اللاعب في التدريبات التأهيلية مع زملائه، كما لم يشارك في الفقرة الخططية و التقسيمة الفنية وفقا لقرار الجهاز الفني للفريق بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

وعاد الفريق لمعسكره المغلق اليوم عقب خوض المران الصباحي، ويستعد الزمالك لمواجهة أرتا سولار الجيبوتي المقرر لها يوم 16 سبتمبر الجاري في تنزانيا، في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فاز على السكة الحديد بثلاثية دون رد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء الخميس باستاد الكلية الحربية في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الفريق مباراة ودية أخرى يوم الاثنين المقبل أمام فريق سيراميكا كليوباترا قبل السفر إلى تنزانيا يوم 13 من الشهر الجاري.