أغنية "قضيها سهر" تجمع محمد شكري بداني شمعون

يتعاون الشاعر الغنائي محمد شكري مع المطرب اللبناني داني شمعون نجم ستار أكاديمي في أغنية جديدة تحمل اسم "قضيها سهر".

وعن تفاصيل الأغنية الجديدة يقول محمد شكري ل"البوابة نيوز":" العمل يدعو للتفاءل وحب الحياة والانطلاق وهو من ألحان، محمد سرور، توزيع كريم حسن، وتم تسجيلها في العاصمة اللبنانية بيروت و سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة بين بيروت ودبي".

وفي سياق متصل، كتب محمد شكري للمطرب فريد، الذي اشتهر بأغنية "لو جاي في رجوع"، أغنية جديدة من ألحان محمد سرور وتوزيع هشام محمد من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.

داني شمعون يعد أصغر مشترك في برنامج "ستار أكاديمي 4" حيث كان عمره وقتها 17 عاما.

يذكر أن محمد شكري كتب لعدد من نجوم الغناء أبرزهم الأغاني ماتدعيش عليا لمصطفى حجاج، باشا لإيهاب توفيق، هاروح و إسأل لسوما، ياه لمحمد نور، بص في ورقتك لرنا سماحة، عزيزي الاكتئاب لنهال نبيل، وأحسن حالاتي لمروة نصر.