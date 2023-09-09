ads
السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أغنية "قضيها سهر" تجمع محمد شكري بداني شمعون

الشاعر محمد شكري
الشاعر محمد شكري والمطرب داني شمعون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يتعاون الشاعر الغنائي محمد شكري مع المطرب اللبناني داني شمعون نجم ستار أكاديمي في أغنية جديدة تحمل اسم "قضيها سهر".

وعن تفاصيل الأغنية الجديدة يقول محمد شكري ل"البوابة نيوز":" العمل يدعو للتفاءل وحب الحياة والانطلاق وهو من ألحان، محمد سرور، توزيع كريم حسن، وتم تسجيلها في العاصمة اللبنانية بيروت و سيتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة بين بيروت ودبي".

وفي سياق متصل، كتب محمد شكري للمطرب فريد، الذي اشتهر بأغنية "لو جاي في رجوع"،  أغنية جديدة من ألحان محمد سرور وتوزيع هشام محمد من المنتظر طرحها خلال الفترة المقبلة.

داني شمعون يعد أصغر مشترك في برنامج "ستار أكاديمي 4" حيث كان عمره وقتها 17 عاما.

يذكر أن محمد شكري كتب لعدد من نجوم الغناء أبرزهم الأغاني ماتدعيش عليا لمصطفى حجاج، باشا لإيهاب توفيق، هاروح و إسأل لسوما،  ياه لمحمد نور، بص في ورقتك لرنا سماحة، عزيزي الاكتئاب لنهال نبيل، وأحسن حالاتي لمروة نصر.

محمد شكري دانى شمعون أغنية قضيها سهر
ads