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السبت 09 سبتمبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 10 آلاف و544 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

ارشيفية
ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 544 شاحنة و105 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 357 شاحنة و74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 187 شاحنة  و31 سيارة . 
 

ويستعد ميناء سفاجا اليوم السبت، لاستقبال العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و196 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وسينا. 
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 791 راكب بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري
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