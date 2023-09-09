تداول 10 آلاف و544 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 13 سفينة وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 544 شاحنة و105 سيارة ، وشملت حركة الواردات 5000 طن بضائع ، 357 شاحنة و74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 5000 طن بضائع ، 187 شاحنة و31 سيارة .



ويستعد ميناء سفاجا اليوم السبت، لاستقبال العبارة امل فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى القاهرة، الحرية وبوسيدون اكسبريس وغادرت العبارة امل، كما شهد ميناء نويبع تداول 2300 طن بضائع و196 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين بريدج وسينا.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 791 راكب بموانيها .

