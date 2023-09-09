وزيرة الخارجية الفرنسية تعلن عن تضامنها مع الشعب المغربي

رصد خالد شقير، مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، أصداء الزلزال الذي ضرب المملكة المغربية الشقيقة، داخل فرنسا.

وأضاف شقير، خلال لقائه عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، أن وزيرة الخارجية الفرنسية أعربت عن تضامنها مع المغرب بعد الزلزال، وقامت السفارة الفرنسية بالمغرب باستقبال الفرنسيين المقيميين هناك، وتخصيص خط أخضر للتواصل مع السفارة في محاولة لبث روح الدعم للرعايا الفرنسيين في المغرب.

وتابع: “تحدثت وزيرة الخارجية الفرنسية عن تضامنها مع الشعب المغربي الصديق بعد حادث الزلزال المروع الذي وقع الليلة الماضية، كما أكدت على مشاعرها الصادقة للضحايا وعائلتهم، وقررت فرنسا تقديم الدعم المادي والمساعدات الطبية وإرسال بعض من قوات الإنقاذ”.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية من مارسيليا، أن المجتمع المدني الفرنسي يتحرك منذ صباح اليوم لمساعدة الشعب المغربي والجالية الفرنسية بالمغرب، مشيرًا إلى أن المغرب شهدت عدة زلازل خلال السنوات الماضية آخرها كان عام 2016.