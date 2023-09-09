«سيدات يد الأهلي» يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة

يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق الزهور اليوم السبت، في بطولة منطقة القاهرة.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في تمام السادسة مساء، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بها واستكمال مسيرة الانتصارات في البطولة.

أشاد محمد عادل المدير الفني لسيدات اليد، بالبداية القوية للفريق في بداية الموسم، مشيرا إلى أن بطولة المنطقة مازالت في البداية ولكن الفريق يسير بخطى ثابتة، مؤكدًا أن الجميع جاهز لتحقيق البطولات هذا الموسم.

يذكر أن سيدات اليد قد فاز في المباراة الماضية على فريق مركز شباب الجزيرة بنتيجة 47-11، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.