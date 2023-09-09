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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

«سيدات يد الأهلي» يواجه الزهور في بطولة منطقة القاهرة

الفريق الأول لكرة
الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي
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يواجه الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي فريق الزهور اليوم السبت، في بطولة منطقة القاهرة.

وتقام المباراة على صالة الأمير عبد الله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة، في تمام السادسة مساء، ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز بها واستكمال مسيرة الانتصارات في البطولة.

أشاد محمد عادل المدير الفني لسيدات اليد، بالبداية القوية للفريق في بداية الموسم، مشيرا إلى أن بطولة المنطقة مازالت في البداية ولكن الفريق يسير بخطى ثابتة، مؤكدًا أن الجميع جاهز لتحقيق البطولات هذا الموسم.

يذكر أن سيدات اليد قد فاز في المباراة الماضية على فريق مركز شباب الجزيرة بنتيجة 47-11، ضمن منافسات بطولة منطقة القاهرة.

كرة اليد سيدات الأهلى الزهور بطولة منطقة القاهرة
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