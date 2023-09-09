تركيا تختار About Dry Grasses لتمثيلها بجوائز الأوسكار

اختارت تركيا فيلم الدراما "About Dry Grasses" للمخرج نوري بيلجي جيلان، لتمثيلها بالقائمة الطويلة لجوائز الأوسكار في فئة أفضل فيلم دولي لنسخة عام 2024.

في الفيلم الذي كتبه جيلان برفقة زوجته إبرو جيلان وأكين أكسو، يأمل مدرس شاب أن يتم تعيينه في اسطنبول بعد الخدمة الإلزامية في قرية صغيرة بشرق الأناضول، وبعد انتظار طويل يفقد كل أمل في الهروب من هذه الحياة الكئيبة. ومع ذلك، فإن زميلته نوراي تساعده على استعادة حياته. قصة لا تحاول فقط إلقاء نظرة على التأثيرات الداخلية لمشاعر الاغتراب، والابتعاد عن المركز والوجود على الهامش، ولكن أيضًا للتغلب على صراعات سكان المنطقة وتفسيرها، الحياة الصعبة وديناميات النسيج الجغرافي أو العرقي أو الاجتماعي حولها.

وشارك "About Dry Grasses" في المسابقة الرسمية لمهرجان كان السينمائي هذا العام، وفازت بطلته ميرف ديزدار بجائزة أفضل ممثلة.