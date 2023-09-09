خبير: التمويل الدولي للعالم النامي أبرز قضية تدافع عنها مصر

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إن مصر من الدول التي تدافع عن قضايا العالم النامي مثل قضايا التمويل الدولي والتنمية المستدامة واضطلاع الدول الكبرى بمسؤولياتها فيما يتعلق بمخرجات قمة المناخ COP 27 مثل صندوق الخسائر ومساعدة الدولة الأفريقية في مواجهة التغيرات المناخية وتمكينها في التوسع بالاقتصاد الأخضر والهيدروجين الأخضر.

وأضاف سيد أحمد في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية، اليوم السبت، أن التغيرات المناخية تمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين، لافتًا إلى أن أفريقيا تتعرض لأضرار كثيرة، وجزء من الاستراتيجية الدولية يتعلق بتمكين الدول الأفريقية انطلاقا من مصلحة عالمية.

وتابع، أنه يجب الوصول والاتفاق على مخرجات مهمة فيما يتعلق بقضايا الدول النامية وقضايا الجنوب العالمي، وبالتالي سيكون جزءً من مشاركات الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة تأتي في هذا الإطار، بصفتها إحدى المسارات المهمة للدولة المصرية، بخصوص الدفاع عن الدول النامية وقضايا العالم الثالث، بالإضافة إلى الدفاع عن المصالح المصرية وعرض الفرص الاستثمارية ولقاءات مع كبريات الشركات العالمية المشاركة في هذا التجمع العالمي المهم.

