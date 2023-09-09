خبير: مشاركة مصر في قمة العشرين تعكس أهميتها وثقلها الاقتصادي

قال الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام، إنّ مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين المنعقدة في الهند تأتي بعد أيام قليلة من إعلان انضمام مصر رسميا إلى تجمع بريكس.

وأضاف سيد أحمد في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، على القناة الأولى والفضائية المصرية ، اليوم السبت، أن تجمع بريكس ومجموعة العشرين يمثلان 95% من الاقتصاد العالمي، وهو ما يعكس الانفتاح المصري على التجمعات الاقتصادية الدولية بما يعظم المصالح المصرية ويفتح آفاقا جديدة أمام التنمية في مصر والاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات وعرض الفرص الاستثمارية الواعدة والمشروعات التنموية العملاقة في مصر في ظل انطلاق مصر الاقتصادي

وتابع: "مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين تعكس أهمية وثقل مصر الاقتصادي كدولة في الشرق الأوسط وأفريقيا ودولة مفتاحية لأهم منطقتين في العالم الآن، كما أنها تعبر عن السياسة الخارجية المصرية الرشيدة والفاعلة والمنفتحة على كل الدول".

