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السبت 09 سبتمبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

منتخب الشاطئية يفوز على إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل اثنين ببطولة البحر المتحروسط

منتخب الشاطئية
منتخب الشاطئية
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فاز منتخب مصر لكرة القدم الشاطئية بقيادة مصطفى لطفى المدير الفنى أمام نظيره منتخب إيطاليا بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح بطولة ألعاب البحر الأبيض المتوسط.
سجل أهداف منتخب مصر حسان محمد ومحمد عبد النبى لوحا وحسام باولو.

ويخوض منتخب الشاطئية مباراته الثانية أمام البرتغال غدا فى تمام الساعة الخامسة مساءا.

واختار المدير الفنى لمنتخب مصر  قائمة تضم ١٢ لاعبا لخوض منافسات البطولة وتضم القائمة كلا من محمد السيد وابراهيم حسن لحراسة المرمى واللاعبين مصطفى شيكا ومحمد عبدالنبى لوحا ومصطفى صاصا وحسان محمد وأحمد الشحات وهيثم عاطف كوستا وحسام باولو والحسينى طة وعبدالرحمن الشافعى وإسماعيل بهجت. 
ويضم الجهاز الفني المعاون كلا من أحمد أبوسريع مدربًا عامًا ومحمد فوزى مدرب حراس المرمى والدكتور محمد أكمل رئيس الجهاز الطبى وعباس حسانين المدلك ومحمد منجى المدير الإدارى واسلام شاكر مدير المهمات. 

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع الفراعنة فى المجموعة الثانية مع منتخبات إيطاليا والبرتغال.

منتخب الشاطئية يفوز علي ايطاليا
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