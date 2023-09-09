"تعليم النواب" تثمن سياسات واستعدادات الحكومة لبدء العام الدراسي الجديد

أعلن النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب تأييده التام لجميع السياسات والاجراءات التي اتخذها الحكومة بصفة عامة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لبدء العام الدراسي الجديد خاصة فيما يتعلق بالتأكد من جاهزية جميع المدارس على مستوى الجمهورية لبدء الدراسة . مؤكداً أن هذه السياسات هدفها الرئيسى الحفاظ على سلامة ابنائنا التلاميذ والحفاظ على أرواحهم حتى لو تطلب الأمر غلق المدارس غير الجاهزة لبدء الدراسة.



وأشاد " أمين " فى بيان له أصدره اليوم بتجديد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني تأكيده الواضح والحاسم على مسئولي هيئة الأبنية بالمحافظات على مستوى الجمهورية، ومديري المديريات التعليمية، جاهزية المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ لتحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة لطلاب المدارس وكافة العاملين بالمؤسسات التعليمية وتأكيد الوزير على ضرورة مراجعة شروط الأمن والسلامة بجميع مدارس الجمهورية والمنشآت التعليمية، والانتهاء من كافة أعمال الصيانة لكل المباني التعليمية على مستوى الجمهورية لدرء الخطورة قبل بداية العام الدراسى، واستبعاد المدارس التى تخضع لخطة صيانة شاملة وسرعة توفير أماكن مناسبة بالمدارس القريبة منها لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة لهذه المدارس.



وطالب النائب أشرف أمين من جميع المحافظين على مستوى الجمهورية ورؤساء المدن والمراكز والاحياء والقرى ومديرى مديريات وادارت التربية والتعليم مساندة ودعم جهود الدكتور رضا حجازى فى هذا الصدد وذلك من خلال قيامهم بجولات مكثفة للمرور على جميع المدارس فى مختلف المحافظات ومراجعة أعمال الصيانة بها للتاكد من تنفيذ خطط وسياسات الدكتور رضا حجازى بإجراء مسح كامل شامل لكافة المدارس على مستوى الجمهورية وإعداد تقرير عاجل خلال عشرة أيام حول موقف هذه المبانى ومدى الاحتياج للصيانات العاجلة والبسيطة.