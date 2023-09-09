"عيد الفلاح" و"يوم العمل التطوعي" ضمن فعاليات ثقافة الجيزة

شهدت المواقع الثقافية بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية بفرع ثقافة الجيزة، خلال اليومين الماضيين، حيث احتفى بيت ثقافة الصف بعيد الفلاح المصري، من خلال أمسية شعرية بعنوان "أرضنا الطيبة"، أدارها الشاعر عصام قرني، تضمنت إلقاء مجموعة من القصائد الشعرية من إبداعات أعضاء نادي أدب الصف، بينما نظم قصر ثقافة العياط، محاضرة توعوية للتحذير من مخاطر الزواج المبكر، تناولت خلالها إيمان عبد المنصف، الأسباب الاجتماعية المؤدية لانتشار وتزايد نسب زواج القاصرات.

كما حذرت "عبد المنصف" من الآثار السلبية المترتبة على الزواج المبكر، ومنها التداعيات النفسية والصحية على المرأة وأبنائها، فضلا عن ارتفاع نسب الطلاق وتشرد الأطفال.

وبقصر ثقافة الحي السادس من أكتوبر، قدم الشيخ ربيع مرزوق، محاضرة تثقيفية، تحدث فيها عن الكرم والإسراف والتبذير والبخل، وتوضيح الفرق بينهم، كما أوضح الشيخ، الآيات القرإنية التي تحذر من عاقبة كل من البخل والإسراف، وتعلي من قيمة الإنسان الكريم عند الله، وتؤكد أن الاعتدال والوسطية أفضل الطرق للإنفاق، كما أدار القصر مسابقة ثقافية، بمشاركة زينب السيد.

وتواصلت الفعاليات المقدمة بإشراف اقليم القاهرة الكبرى برئاسة لاميس الشرنوبي، ضمن برنامج فرع ثقافة الجيزة برئاسة د. نهى نبيل، حيث نفذت مكتبة بولاق الدكرور، ورشة حكي للتوعية بأهمية توفير استهلاك الكهرباء، كأحد أهم الركائز الأساسية للاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة، قدمتها عبير سباق، وفي سياق متصل، حذر مجدي صالح بمكتبة الكوم الأحمر، خلال ورشة حكي من خطورة الإسراف في استخدام المياه، وضرورة الحفاظ على موارد المياه حفاظا على حق الأجيال القادمة، وتحقيقا للتنمية المستدامة، كما أشار صالح لعدة طرق من شأنها أن تساهم في ترشيد استهلاك المياه.

من جانب آخر أقام بيت ثقافة طموه، محاضرة بعنوان "لا للتنمر"، تحدث خلالها محمود رمضان، عن مفهوم التنمر وأسبابه الاجتماعية والنفسية، وأنواعه من تنمر لفظي، وجسدي، كما طرح آثاره السلبية على الفرد والمجتمع، وسبل مواجهته للتخلص من هذه الآفه الاجتماعية الخطرة، بينما قدمت مكتبة البحر الأعظم ورشة تعليم وتحسين الخط العربي، من تنفيذ الفنان طارق، وأدارت ناهد عبد اللطيف، حوارا ثقافيا حول الآثار الايجابية والسلبية لاستخدام شبكة الانترنت.

واحتفت مكتبة دور التربية، باليوم العالمي للعمل التطوعي، من خلال محاضرة بعنوان "أهمية العمل التطوعي" ناقشت خلالها هناء رمضان، مفهوم التطوع الذي يتلخص في تقديم المساعدة والعون والجهد من أجل تحقيق التكافل الاجتماعي والإنساني، وأكدت "رمضان" أهمية العمل التطوعي لتحقيق مستقبل أفضل للجميع، وببيت ثقافة المتانيا أقيمت مسابقة ثقافية بعنوان "شخصيات لها تاريخ" بمشاركة منال سيد، فيما ناقش محمد عبد التواب بقصر ثقافة العياط، كتاب "على اسم مصر" تأليف ريم أبو عيد.

ولتنمية المهارات الإبداعية لدى الرواد، أقامت مكتبة السلام، ورشة فنون تشكيلية لتعليم الرسم على الزجاج، من تنفيذ إيمان ناجي، وكذلك قدمت مكتبة الصف ورشة فنون تشكيلية للتعبير بالرسم عن السلوكيات الإيجابية في حياتنا اليومية، بمشاركة حسن محمد.