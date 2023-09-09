منتدى الدراسات المستقبلية يناقش مبادرة الرئيس الصيني "الحزام الطريق"

ينظم المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية مائدة مستديرة اليوم السبت في أحد الفنادق بعنوان «الحزام والطريق..عقد من الانطلاق.. الفرص والتحديات».

ومن المقرر أن يتحدث فيها اللواء طارق نصير رئيس مجلس إدارة المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية، وتشانغ تشاويانغ الوزير المفوض بسفارة الصين بالقاهرة، والسفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية المصري الأسبق ، و تدير الجلسة الدكتورة رانيا أبو الخير، الأمين العام للمنتدى العالمي للدراسات المستقبلية.

وتناقش المائدة المستديرة 3 محاور هي «الحزام والطريق.. مبادرة صينية بأبعاد دولية»، والمحور الثاني الحزام والطريق إنجازات مخصصة وتحديات ماثلة، أما المحور الثالث فهو الحزام والطريق..المصير المشترك للبشرية.

وقال اللواء طارق نصير رئيس المنتدى إن مبادرة الحزام والطريق ليست حديثة العهد، أو مجرد فكرة حبيسة الأقلام والكتب والعقول، إنما استراتيجية تستند إلى حقائق تاريخية وجغرافية استطاع الرئيس الصيني "شي جين بينج" تحويلها من مجرد فكرة في الكتب إلى حقيقة.

وتأتي هذه المائدة المستديرة في إطار اهتمام المنتدى العالمي للدراسات المستقبلية بالقضايا الصينية، ومنها إصدار المنتدى تقرير سنوى بعنوان الصين في عام، العدد الأول في 2022 والعدد الثانى 2023.