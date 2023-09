فيبريسي يعلن جوائزه بمهرجان فينيسيا السينمائي 2023

كشف الاتحاد الدولي لنقاد السينما "فيبريسي" عن جوائزه بمهرجان فينيسيا السينمائي الدولي في نسخته الـ80، والتي تمنح لأحد الأفلام المشاركة في المسابقة الدولية، كما تذهب جائزة أخرى لمخرج شاب أو عمل أول في الأقسام الموازية "أفاق" أو "أسبوع النقاد".

وتضم لجنة تحكيم “فيبريسي” كل من: الناقد والكاتب رامي عبد الرازق (مصر)، دانييل كوثنشولت (ألمانيا)، كيفن ماهر (المملكة المتحدة)، باولا كاسيلا (إيطاليا)، أدريانا فرنانديز (المكسيك)، آنا ماريا باسيتي (إيطاليا).

ومنحت اللجنة جائزتها في المسابقة الرسمية للفيلم الياباني “Evil Does Not Exist” للمخرج ريوسوكي هاماجوتشي، الذي سبق وترشح للأوسكار عن فيلمه “Drive My Car”؛ وقالت اللجنة في تقريرها إن الفيلم شديد التعاطف يستكشف التأثير الشخصي المؤلم للحظة البيئية العالمية الحالية. إنه فيلم ذو جمال غير عادي، وتوصيفات معقدة، وخاتمة غامضة ورائعة ومنتصرة.

تدور أحداث الفيلم في قرية ميزوبيكي بالقرب من طوكيو، حيث يعيش تاكومي وابنته هانا. في أحد الأيام، أصبح سكان القرية على علم بخطة لبناء موقع تخييم بالقرب من منزل تاكومي يوفر لسكان المدينة "ملاذًا" مريحًا للطبيعة.

أما الجائزة الأخرى، فذهبت لفيلم “An Endless Sunday” للمخرج الإيطالي آلان باروني، والذي يشارك في مسابقة “أفاق”. وتدور الأحداث حول أليكس وبريندا وكيفن، الذين ينتمون لجيل ما بعد الألفية من ريف روما؛ يسعون جاهدين ضد الحياة اليومية من أجل إعطاء معنى لوجودهم. إنهم يحاولون أن يتم ملاحظتهم وتذكرهم مع مرور الوقت.

وعن اختيارها للفيلم، قالت اللجنة: "من أجل اللغة السينمائية القوية في الإخراج، ومن أجل الأداء المذهل للممثلين الشباب الثلاثة، ومن أجل الشعور المزدوج بالغربة والانتماء إلى المدينة الخالدة، التي تم تصويرها بطريقة مجزأة ولكن أصيلة في نوع من" الرواية الجديدة ".