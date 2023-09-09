تاريخ الزلازل في المغرب (فيديو)

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم السبت، تقريرًا يرصد تاريخ الزلازل في المغرب.

تاريخ الزلازل في المغرب:

1079 زلزال عنيف يدمير أبراج ومنازل ويقتل العشرات.

1276 زلزال دمر العرائش وقتل العديد من السكان.

1522 زلزال دمر مدينة فاس وتسبب في خسائر بتطوان.

1579 زلزال دمر مدينة مليلية وجزء من سورها.

1624 زلزال دمر أجزاء من مدن تازة وفاس ومكناس.

1719 زلزال ضرب الساحل ودمر جزء من مراكش.

1731 زلزال دمر مدينة أكادير.

1757 زلزال دمر عدة بنايات بمدينة ساد.

1773 زلزال دمر طنجة وهدم منازل بفاس.

1848 خلف زلزال عنيف خسائر كبيرة في مدينة مليلية.

1909 زلزال دمر ضواحي تطوان وخلف 100 قتيل ومصاب.

1960 زلزال دمر أكادير وخلف 12 ألف قتيل.

2004 زلزال ضرب الحسيمة وتسبب في مقتل 628 شخصًا.

2016 زلزال شديد شعر به سكان معظم المدن الريفية.