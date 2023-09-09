انخفاض في نسب الإقبال على شواطئ الإسكندرية تزامنا مع اقتراب موسم المدارس

مازالت شواطئ الإسكندرية، اليوم السبت تشهد نسب إقبال بالرغم من اقتراب موسم المدارس، وحلول شهر سبتمبر بنسماته الخفيفة، والارتفاع الطفيف الذي شهدته درجة الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة، إضافة إلى ضعف نسبة الإشغال على الشواطئ من قبل المصطافين، خاصة مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بطقس غير مستقر.

وسجلت درجة الحرارة في الإسكندرية، اليوم 34 درجة، وبلغت نسبة الرطوبة 44 %، فيما بلغت سرعة الرياح 5 كم في الساعة، مما تسبب في ارتفاع طفيف في حالة الأمواج.

شواطئ الإسكندرية

وقالت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية، إن نسب إشغال الشواطئ منخفضة، على الرغم من ارتفاع درجة حرارة، مؤكدين على استقرار حالة الأمواج في شواطئ القطاع الشرقي لذلك رفعت الراية الخضراء، بينما رفعت شواطئ القطاع الغربي والعجمي الراية الصفراء، وذلك بسبب الارتفاع النسبي للأمواج.

وناشدت الإدارة في بيان لها، الرواد المصطافين على الشواطئ، بضرورة اتباع تعليمات فرق الإنقاذ على الشواطئ، مع ضرورة السباحة في الأماكن الآمنة، وذلك حرصا على سلامة الرواد والمصطافين.

احد شواطئ الإسكندرية

وعادت الإدارة في إلقاء عدد من التحذيرات والتي منها منع الإكرامية ممنوعة مع الإبلاغ الفوري عن العامل الذي يطالب بالحصول على إكرامية، ضرورة الحفاظ علي نظافة الشواطئ ومنع إلقاء القمامة على البحر أو الرملة، وذلك حفاظا علي جمال الشواطئ، مع ضرورة الالتزام بعدم السير بملابس البحر على الطريق العام.