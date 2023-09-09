"أبو الغيط" يعزي المغرب في ضحايا الزلزال

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية "أحمد أبو الغيط"، عن تعازيه للمغرب في ضحايا الزلزال، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الاخبارية" اليوم السبت.

وقال ‏"أبو الغيط": "خالص التعازي لأسر ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب.. وأدعو الله أن يلطف بهذا البلد العربي العزيز وشعبه الأصيل، وأن يتجاوز هذه الأزمة سريعًا".

في وقت سابق، أكد التلفزيون المغربي، ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب عدة مناطق المملكة في وقت مُبكر اليوم السبت، إلى 632 وفاة و329 مصابا، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية".

وبلغت قوة الزلزال 7 درجات على مقياس ريختر، وتأثرت به أقاليم وعمالات الحوز ومراكش وورزازات وأزيلال وشيشاوة وتارودانت، بحسب وزارة الداخلية.