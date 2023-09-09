Hoard يتصدر جوائز أسبوع النقاد بمهرجان فينيسيا السينمائي

تصدر فيلم الدراما البريطاني Hoard للمخرجة لونا كارمون، قائمة الفائزين بجوائز أسبوع النقاد الثامن والثلاثين في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي الـ80، حيث حصل على ثلاث جوائز من بينها جائزة الجمهور.

الفيلم البريطاني، الذي تدور أحداثه حول فتاة صغيرة تعيش مع والدتها والتي تعيد النظر في شبابها عندما كانت مراهقة، فاز أيضًا بجائزة الفيلم الأكثر ابتكارًا، كما شاركت الممثلة الرئيسية ساورا لايتفوت ليون إشارة خاصة للجائزة الكبرى مع الممثلة أريان لابيد عن فيلم "The Vourdalak".

وذهبت الجائزة الكبرى إلى فيلم “Malqueridas” للمخرجة تانا جيلبرت، الذي اختارته لجنة تحكيم مؤلفة من الموسيقار البلجيكي بالوجي، ورئيسة أسبوع النقاد في مهرجان كان آفا كاهين، والمنتجة الرومانية بيانكا أوانا. وفاز الفيلم أيضًا بجائزة أفضل إسهام فني.